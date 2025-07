Como, Kuhn si presenta: “È stata una decisione facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte. Non vedo l’ora di scendere in campo”

11/07/2025 | 15:45:33

Nicolas Kuhn è un nuovo calciatore del Como. Ecco le sue prime impressioni, come riportate sul sito ufficiale: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Ho parlato a lungo con l’allenatore e non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere lo stadio e giocare davanti ai nostri tifosi. È stata una decisione facile: il progetto è ambizioso e voglio farne parte dando il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. La città è splendida, un vero set cinematografico: sono felice di iniziare questa nuova avventura in un posto così bello.”

Foto: insta como