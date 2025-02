Como-Juventus, le formazioni ufficiali

Como e Juventus sono pronte a scendere in campo nell’anticipo di questo 24° turno di Serie A. Oggi, alle ore 20:45, avrà inizio il match tra due compagini vogliose di punti. I padroni di casa, infatti, vengono da due sconfitte consecutive e hanno bisogno di rialzare la testa, mentre i bianconeri devono raccogliere questi tre punti per mettere pressione alla Lazio in termini di classifica. Qui di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Strefezza; Cutrone.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Savona; Koopmeiners, Locatelli; Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani.

FOTO: Instagram Juventus