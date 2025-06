Como, Jesus Rodriguez è arrivato in Italia

30/06/2025 | 22:40:20

Jesus Rodriguez si appresta a diventare un nuovo giocatore del Como. In questi minuti l’esterno spagnolo è arrivato all’aeroporto di Linate per muovere i suoi primi passi nella nuova avventura in Italia. Nella giornata di domani lo spagnolo svolgerà le visite mediche con il club.

Foto: jesus rodriguez instagram