Como, infortunio per Sergi Roberto

Brutta perdita per il Como di Fabregas che dovrà rinunciare a Sergi Roberto per un problema fisico nel corso del riscaldamento pre-partita. Al suo posto è sceso in campo Engelhardt. Ovviamente non è chiara l’entità dell’infortunio, nei prossimi giorni dopo essersi sottoposto a degli esami strumentali si saprà qualcosa in più. Settimana prossima il Como rimarrà fermo in quanto doveva giocare contro il Milan che però è impegnato nella Supercoppa Italiana.

Foto: Instagram Sergi Roberto