Como, infortunio per Addai: lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra

25/02/2026 | 17:38:52

Il Como ha comunicato le condizioni di Jayden Addai, l’olandese ha riportato durante l’allenamento odierno una lesione al tendine d’Achille della gamba sinistra.

Questo il report del club:

“La società Como 1907 comunica che, nel corso della seduta di allenamento odierna, il calciatore Jayden Addai ha riportato una lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra.

Il giocatore è stato sottoposto agli accertamenti clinici e strumentali di rito che hanno confermato la diagnosi. Nelle prossime ore verrà programmato l’intervento chirurgico”.

Foto: X Como