Como, infortunio per Addai: lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra

13/10/2025 | 17:45:01

Nel corso del match della Nazionale olandese, Jayden Addai si è fermato dopo aver avvertito un problema alla coscia destra. Oggi l’olandese è stato sottoposto a degli accertamenti, che hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale.

Questo il comunicato ufficiale del Como:

“A seguito dell’infortunio rimediato durante la partita con la Nazionale Olandese, il calciatore Jayden Addai è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione del muscolo bicipite femorale della coscia destra.

L’atleta ha già cominciato le terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”.

Foto: X Como