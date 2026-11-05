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Como infermabile: tutti i record registrati dopo il 9-1 in casa del Lens

05/11/2026 | 10:10:01

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La prima campagna europea della storia del Como si sta rivelando, oltre più ogni rosea aspettativa, una marcia infermabile verso la storia. I lariani hanno sconvolto l’Europa, dopo le rotondissime vittorie contro il Lipsia, all’esordio assoluto, e il Manchester United, spazzando via il Lens, in Francia, con un epocale 9-1. Un risultato raro che ha permesso agli uomini di Cesc Fabregas di rompere una serie di record e di entrare, prepotentemente, nell’élite della Champions League.

Il Como è diventata la prima squadra nella storia della Champions League a realizzare 8 gol in trasferta. L’unica squadra che segnò altrettante reti fu il Bayern Monaco, nel quarto di finale contro il Barcellona, ma a Lisbona.

Il Como è la terza squadra a vincere con un margine di otto gol. La prima fu il Liverpool, in un 8-0 rifilato al Besiktas nel novembre 2007; la seconda fu il Real Madrid, sempre in un 8-0, ma al Malmo nel dicembre 2015.

Il Como è anche il primo club italiano capace di segnare così tanti gol in una trasferta di Champions. I precedenti record risalivano all’Atalanta, vittoriosa 6-1 sul campo dello Young Boys nel novembre 2024 e al Napoli, corsaro ad Amsterdam contro l’Ajax 6-1 nell’ottobre 2022.

Estendendo il discorso alle altre coppe europee, il Como rimane sempre l’unica formazione capace di segnare 9 gol in una singola partita. I precedenti record appartenevano al Milan, che spazzò il Luxembourg 8-0 nel settembre 1962 e all’Atalanta che, nel preliminare di Europa League del 2018, liquidò il Sarajevo 8-0.

La creatura di Fabregas ha eguagliato, inoltre, il primato del PSG come uniche due squadre capaci di mandare in gol, nella stessa partita, 7 marcatori differenti: Douvikas, Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Baturina, Liberali e Papaccioli.

Matteo Papaccioli, classe 2008, è diventato, grazie alla rete messa a segno al 90esimo minuto, il secondo italiano più giovane a segnare in Champions, all’età di 18 anni, 5 mesi e 27 giorni. Il secondo? Mattia Liberali. L’ex Milan, autore del momentaneo 0-7, è salito sul gradino più basso del podio, all’età di 19 anni, 6 mesi e 30 giorni. Al primo posto, invece, rimane Mario Balotelli che, con la maglia dell’Inter, segnò a 18 anni, 2 mesi e 23 giorni in una sfida contro l’Anorthosis.

Tasos Douvikas, autore di una tripletta, è anche il secondo giocatore di un club italiano capace di segnare in tutte e quattro le prime partite di Champions, dopo Samuel Eto’o con l’Inter 2010/11.

Foto: Instagram Como