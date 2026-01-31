TOP NEWS
Como, i convocati per l’Atalanta. C’è Douvikas

31/01/2026 | 21:50:46

Il Como ha diramato la lista dei convocati in vista del derby di domani contro l’Atalanta.
Ce la fa Douvikas, uscito per infortunio in Coppa Italia.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, De Paoli, Van der Brempt
Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai
Foto: sito Como