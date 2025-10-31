TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Como, i convocati per il Napoli: rosa quasi al completo

31/10/2025 | 22:31:44

article-post

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma domani alle ore 18 contro il Napoli al Maradona. Rosa quasi al completo per i lombardi, out solo Dossena e Sergi Roberto.
Questi i calciatori a disposizione del Como:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
Foto: X Como