Como, i convocati per il Napoli: rosa quasi al completo
31/10/2025 | 22:31:44
Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha diramato la lista dei convocati per la partita in programma domani alle ore 18 contro il Napoli al Maradona. Rosa quasi al completo per i lombardi, out solo Dossena e Sergi Roberto.
Questi i calciatori a disposizione del Como:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Le Borgne.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
Foto: X Como