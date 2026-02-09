Como, i convocati per il Napoli: c’è il 2009 Pisati

09/02/2026 | 19:21:29

Domani coppa Italia al Maradona tra Napoli e Como. Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati. In attacco chiamata anche per il 2009 Samuele Pisati. Out come da previsioni Goldaniga e Diao

Portieri: Butez, Tornqvist, Vigorito

Difensori: Kempf, Alex Valle, Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha Attaccanti: Morata, Douvikas, Rodriguez, Kuhn, Addai, Pisati

Foto: sito Como