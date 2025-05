Como, i convocati di Fabregas per l’Inter

22/05/2025 | 21:00:29

Il Como ha diramato la lista dei convocati di Cesc Fabregas per la sfida di domani sera contro l’Inter, valida per l’ultima giornata di Serie A. Non saranno della partita gli infortunati Dossena, Diao, Sergi Roberto e lo squalificato Goldaniga. Ultima per Reina e Iovine. Di seguito l’elenco completo comunicato dal club.

Portieri: Bolchini, Vigorito, Reina, Butez.

Difensori: Kempf, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Bojvoda, Valle, Van der Brempt.

Centrocampisti: Strefezza, Alli, Perrone, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret.

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon

Foto: instagram como