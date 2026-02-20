TOP NEWS
Como, i convocati di Fabregas per la Juventus

20/02/2026 | 19:23:38

La lista dei convocati di Cesc Fabregas per la partita contro la Juventus. Torna Alvaro Morata dopo aver scontato la squalifica:

1  BUTEZ Jean

2  KEMPF Marc

3  VALLE Alex

6  CAQUERET Maxence

7 MORATA Alvaro

8  ROBERTO Sergi

11 DOUVIKAS Tasos

14 RAMON Jacobo

15 LAHDO Adrian

17 RODRIGUEZ Jesus

18 MORENO Alberto

19 KUHN Nicolas

20 BATURINA Martin

21 TORNQVIST Noel

22 VIGORITO Mauro

23 PERRONE Maximo

28 SMOLCIC Ivan

31 VOJVODA Mërgim

33 DA CUNHA Lucas

34 DIEGO CARLOS

42 ADDAI Jayden

44 CAVLINA Nikola

77 VAN DER BREMPT Ignace
foto x como