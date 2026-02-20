Como, i convocati di Fabregas per la Juventus
20/02/2026 | 19:23:38
La lista dei convocati di Cesc Fabregas per la partita contro la Juventus. Torna Alvaro Morata dopo aver scontato la squalifica:
1 BUTEZ Jean
2 KEMPF Marc
3 VALLE Alex
6 CAQUERET Maxence
7 MORATA Alvaro
8 ROBERTO Sergi
11 DOUVIKAS Tasos
14 RAMON Jacobo
15 LAHDO Adrian
17 RODRIGUEZ Jesus
18 MORENO Alberto
19 KUHN Nicolas
20 BATURINA Martin
21 TORNQVIST Noel
22 VIGORITO Mauro
23 PERRONE Maximo
28 SMOLCIC Ivan
31 VOJVODA Mërgim
33 DA CUNHA Lucas
34 DIEGO CARLOS
42 ADDAI Jayden
44 CAVLINA Nikola
77 VAN DER BREMPT Ignace
foto x como