Como, i convocati di Fabregas per il Torino: out Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga
23/11/2025 | 19:22:17
Cesc Fabregas ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro il Torino. Assenti Diao, Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga.
Di seguito la lista dei convocati del Como:
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Alex Valle, Jacobo Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van Der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha. Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Cerri.
Foto: Instagram Fabregas