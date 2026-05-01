Como, i convocati di Fabregas per il Napoli
01/05/2026 | 21:03:08
Cesc Fabregas, tecnico del Como, per la partita di domani contro il Napoli.
Un solo assente, il lungodegente Addai.
Questa la lista completa:
PORTIERI: Butez, Tornqvist, Vigorito, Cavlina
DIFENSORI: Kempf, Valle, Goldaniga, Jacobo Ramon, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos, Van der Brempt
CENTROCAMPISTI: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Lahdo, Baturina, Perrone, Da Cunha ATTACCANTI: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao
Foto: Instagram Como