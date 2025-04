Como, i convocati di Fabregas per il Genoa

Il Como affronterà domani nella partita valida per la trentaquattresimo turno di Serie A il Genoa. Cesc Fabregas ha diramato la lista dei 25 calciatori che saranno a disposizione per il match del Sinigaglia: rispetto alla sfida contro il Lecce, pesano le assenze di Perrone per squalifica e di Diao, che ha ormai finito anzitempo la stagione a causa di un infortunio. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Vigorito, Reina, Butez

Difensori: Kempf, Goldaniga, Iovine, Jack, Moreno, Smolcic, Vojvoda, Valle, Van der Brempt

Centrocampisti: Strefezza, Alli, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Paz, Caqueret

Attaccanti: Gabrielloni, Cutrone, Douvikas, Fadera, Ikone, Azon.

Foto: insta como