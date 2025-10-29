Como-Hellas Verona, le curiosità: lariani imbattuti contro gli scaligeri al Sinigaglia

29/10/2025 | 14:15:40

Alle 18:30 il match tra Como e Hellas Verona.

Ecco alcune curiosità:

-Il Como ha pareggiato sette dei 14 precedenti contro l’Hellas in Serie A.

-Nei sette precedenti con il Verona al Sinigaglia il Como è rimasto imbattuto con 3 vittorie e 4 pareggi.

-Il Como non ha perso nessuna delle prime quattro partite casalinghe di Serie A.

-Il Verona ha pareggiato cinque delle otto partite disputate in campionato.

