Como-Hellas Verona, le curiosità: lariani imbattuti contro gli scaligeri al Sinigaglia
29/10/2025 | 14:15:40
Alle 18:30 il match tra Como e Hellas Verona.
Ecco alcune curiosità:
-Il Como ha pareggiato sette dei 14 precedenti contro l’Hellas in Serie A.
-Nei sette precedenti con il Verona al Sinigaglia il Como è rimasto imbattuto con 3 vittorie e 4 pareggi.
-Il Como non ha perso nessuna delle prime quattro partite casalinghe di Serie A.
-Il Verona ha pareggiato cinque delle otto partite disputate in campionato.
