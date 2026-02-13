Como-Fiorentina, le ultimissime sulle probabili formazioni
13/02/2026 | 22:11:02
Il Como vuole coltivare sogni europei, la Fiorentina di Vanoli cerca disperatamente punti salvezza. Fabregas prepara il consueto 4-2-3-1 con Rodriguez, Nico Paz, Baturina e Douvikas in attacco. Vanoli conferma il 4-1-4-1 con Fagioli davanti alla difesa, Kean in attacco.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean. All. Vanoli
Foto: X Fiorentina