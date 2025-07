Como, Fabregas elogia Kuhn: “Nico porta creatività e intensità. In Serie A ci darà qualcosa di diverso”

11/07/2025 | 16:03:08

Parole al miele quelle di Cesc Fabregas per Nicolas Kuhn, nuovo esterno da poco ufficializzato dai lariani. Ecco cosa ha detto il tecnico spagnolo, come riportato sul sito ufficiale: “Nico è rapido, tecnico e ha una grande comprensione degli spazi. Porta creatività e intensità—qualità che rispecchiano perfettamente il nostro stile di gioco. In Serie A ci darà qualcosa di diverso.”

Foto: Twitter Como