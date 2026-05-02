Como e Napoli senza gol all’intervallo: è 0-0 al 45′

02/05/2026 | 18:51:18

Terminato il primo tempo della gara tra Como e Napoli. Al Sinigaglia il match è fermo sullo 0-0.

All’8′ occasione clamorosa per il Como: Nico Paz in profondità per Douvikas, che supera Milinkovic-Savic. Forse attende troppo prima di calciare e Rrahmani salva sulla linea a porta ormai senza portiere.

Il Napoli alleggerisce la pressione con un paio di conclusioni da fuori, di De Bruyne e McTominay. Palla alta.

Al 31′ altra grande chance per il Como. Ancora Nico Paz a servire i compagni. Questa volta lancia Diao, il tiro viene respinto da Milinkovic-Savic. Seconda occasione pericolosa per il Como. Al 44′, chance per Nico Paz con un calcio di punizione, palla alta.

Foto: X Como