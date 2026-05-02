Como e Napoli non si superano. Palo di Politano nel finale. Finisce 0-0 al Sinigaglia

02/05/2026 | 19:58:42

Conclusa la gara tra Como e Napoli. Finisce senza gol la sfida del Sinigaglia. Un pari che fa più comodo al Napoli che al Como.

All’8′ occasione clamorosa per il Como: Nico Paz in profondità per Douvikas, che supera Milinkovic-Savic. Forse attende troppo prima di calciare e Rrahmani salva sulla linea a porta ormai senza portiere.

Il Napoli alleggerisce la pressione con un paio di conclusioni da fuori, di De Bruyne e McTominay. Palla alta.

Al 31′ altra grande chance per il Como. Ancora Nico Paz a servire i compagni. Questa volta lancia Diao, il tiro viene respinto da Milinkovic-Savic. Seconda occasione pericolosa per il Como. Al 44′, chance per Nico Paz con un calcio di punizione, palla alta.

Al 63′ prima chance della ripresa, sempre del Como. Baturina, spalle alla porta, riesce a girarsi e calciare i caduta. Para Milinkovic-Savic in due tempi. Gara che si incattivisce, brutte entrate, una in particolare su McTominay. Nasce anche un alterco tra Conte e Fabregas.

Al minuto 80, occasione Napoli con McTominay. Il sinistro, dopo il lancio di Gutierezz, termina a lato. Poco dopo, all’85’ palo del Napoli. Politano a giro, palla che finisce sul montante.

Finale senza spunti, le squadre non riescono a superarsi e finisce 0-0. In classifica, il Napoli sale a 70 punti, il Como a 62, a -2 dalla Juve, che giocherà domani.

Foto: X Como