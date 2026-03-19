Como, è morto Michael Hartono a 86 anni: era l’azionista di riferimento

Il Como piange Michael Bambang Hartono, uno dei due fratelli Hartono e azionista di riferimento del club lariano insieme a Robert Budi Hartono, è morto a Singapore all’età di 86 anni. La notizia arriva dall’Indonesia, il suo nome è legato all’operazione che nel 2019 ha permesso al Como di uscire da una fase delicatissima e di avviare una risalita impressionante, ma la sua scomparsa non produrrà scossoni immediati nella gestione del club.

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