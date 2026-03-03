Como e Inter non si fanno male: 0-0 e discorso finale rimandato a San Siro

03/03/2026 | 22:55:17

Como e Inter non si fanno male nella partita d’andata della semifinale di Coppa Italia, finisce 0-0 e con poche emozioni. Meglio il Como dell’Inter nei primi 45′. Prima occasione della partita al 17′: assist involontario di Bisseck verso Vojvoda che arriva davanti a Martinez ma è provvidenziale il recupero di Carlos Augusto. Un minuto dopo è ancora Vojvoda a essere pericoloso. Azione simile a quella di un minuto prima: Carlos questa volta non è perfetto, Vojvoda arriva al tiro ma Josep Martinez esce a valanga e para! Sarebbe stata verificata la posizione dell’esterno comasco. terza occasione per l’esterno che sfiora l’eurogol! Giocatona che mette a sedere Bastoni, poi salta anche Acerbi e calcia con l’esterno a giro: palla fuori di poco! Nel secondo tempo regna l’equilibrio, l’unica occasione è del Como al 49′: Smolcic scappa sulla destra e mette al centro per lo spagnolo che arriva al tap-in ma manda clamorosamente fuori. Finisce 0-0.

