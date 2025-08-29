Como, Diao fuori cinque settimane. La nota del club

29/08/2025 | 11:51:17

Il Como ha aggiornato sulle condizioni di Diao: “Como 1907 comunica che, a causa dell’infortunio rimediato durante una sessione di allenamento, il calciatore Assane Diao è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una fissurazione ossea della diafisi del quinto osso metatarsale del piede destro.A seguito della consulenza con il Prof. Neik Van Dijk, specialista della chirurgia del piede, si è deciso di procedere con un trattamento conservativo. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio e si aggirerà intorno alle 5 settimane”.

FOTO: Instagram Como