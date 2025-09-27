Como-Cremonese 1-1: Baschirotto risponde a Nico Paz. Espulso nel finale Jesus Rodriguez
27/09/2025 | 17:01:14
Il Como frena in casa contro la Cremonese, non basta il solito gol di Nico Paz al 32′. I ragazzi di Nicola giocano un secondo tempo di orgoglio e trovano il pari con Baschirotto, al secondo gol in campionato e i neopromossi restano imbattuti. All’83’ espulso Jesus Rodriguez.
COMO: Butez J., Posch S., Diego Carlos, Ramon J. (dal 1′ st Kempf M. O.), Valle A., Perrone M., Roberto S. (dal 21′ pt Da Cunha L.), Kuhn N. (dal 1′ st Addai J.), Paz N. (dal 45’+1 st Morata A.), Rodriguez J., Douvikas A. (dal 21′ st Caqueret M.). A disposizione: Addai J., Baturina M., Caqueret M., Cavlina N., Cerri A., Da Cunha L., Goldaniga E., Kempf M. O., Morata A., Moreno A., Smolcic I., Vigorito M., Vojvoda M. Allenatore: Fabregas C..
CREMONESE: Silvestri M., Terracciano F., Baschirotto F., Bianchetti M., Zerbin A. (dal 1′ st Floriani R.), Payero M. (dal 19′ st Vazquez F.), Grassi A., Bondo W., Pezzella G., Bonazzoli F. (dal 32′ st Vandeputte J.), Johnsen D. (dal 19′ st Sanabria A.). A disposizione: Audero E., Barbieri T., Ceccherini F., Faye M., Floriani R., Folino F., Lordkipanidze D., Nava L., Sanabria A., Sarmiento J., Vandeputte J., Vardy J., Vazquez F. Allenatore: Nicola D.
Foto: Instagram Paz