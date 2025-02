Como corsaro al Franchi: le perle di Diao e Paz stendono 2-0 la Fiorentina

Fiorentina-Como termina 0-2.

Parte forte la Viola, intenzionata ad aggredire il match sin dal suo avvio: tredici secondi e arriva già il primo tiro in porta, tentato da Zaniolo (che agisce da falso nove). Dopo poco ci riprova di nuovo, ma Butez risponde presente. Al 20’ si fa vedere anche il Como: conclusione potente di Diao, che non angola a sufficienza però per trovare impreparato De Gea. La squadra ospite alza i ritmi, e come ricompensa per Fabregas e i suoi arriva il gol dello 0-1 al 41’, firmato da un Diao lanciato in campo aperto. Con il gol dello 0-1 per il Como, di fatto, si conclude anche il primo tempo. Nel secondo tempo il Como trova il raddoppio. Al 66′ Nico Paz riceve palla al limite, controlla perfettamente, si accentra mettendosela sul sinistro e fa partire una traiettoria che viene leggermente deviata da Ranieri, battendo De Gea con palla all’angolino. Al 74′ cambio per la Fiorentina. Gudmundsson, sofferente dopo un precedente contrasto, esce e lascia il posto a Ndour. Jack per Diao nel Como al 91′, quando vengono annunciati 6 minuti di recupero. La gara termina 2-0 per il Como.

Foto: Instagram Paz