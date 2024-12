Como, confermato il forte gradimento per Parisi

Fabiano Parisi può lasciare la Fiorentina nella prossima finestra di calciomercato, anche se la priorità dei Viola è quella di trovare una soluzione per Biraghi. Ma Parisi vuole giocare di più e possiamo confermare il forte gradimento del Como, come raccontato in esclusiva circa 10 giorni fa. Il Como è pronto a fare un investimento importante per Parisi e aspetta che la Fiorentina sciolga tutte le riserve sulla cessione dell’esterno sinistro.

Foto: instagram Parisi