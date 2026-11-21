Como-Cagliari, le formazioni ufficiali
21/11/2026 | 14:06:11
Il Como va a caccia della vittoria dopo lo scivolone di San Siro per mano dell’Inter. Contro avrà il Cagliari, uscito dalle sabbie mobili grazie alla vittoria contro il Frosinone. Calcio d’inizio alle 15:00.
Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Kempf, Kaiki; Milla, Ricci, Liberali, Da Cunha, Baturina, Douvikas. All. Cesc Fabregas
Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Kofler; Grandu, Adopo, Romano, Fazzini, Obert; Maldini; Mendy. All. Fabio Pisacane
Foto: X Como