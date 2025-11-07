Como-Cagliari, le curiosità: lariani imbattuti da 8 partite in campionato
07/11/2025 | 17:15:24
Domani alle 15, il match tra Como e Cagliari.
Ecco alcune curiosità:
-Sono 24 i precedenti a Como tra le due squadre: 13 vittorie lariane, 6 pareggi e 5 successi dei sardi.
-Il Como è sempre stato vittorioso in casa contro i sardi nei 4 precedenti in Serie A.
-Le ultime 3 vittorie sarde al Sinigaglia sono avvenute in Serie B.
-Il Como è una delle 3 squadre della Serie A 2025/26 che ha collezionato più espulsioni finora.
-Il Como è in serie positiva da 8 giornate, con bilancio di 3 successi e 5 pareggi.
-Il Como ha perso in casa una sola volta nelle ultime 14 partite ufficiali.
-Tra Cesc Fabregas e Fabio Pisacane primo incontro ufficiale.
