Como avanti sul Sassuolo: Douvikas decisivo. Nico Paz vicino a un gol leggendario

28/11/2025 | 21:34:29

Bel primo tempo al Sinigaglia tra Como e Sassuolo. I padroni di casa conducono 1-0 contro un Sassuolo però sempre vivace. Il Como la sblocca al 14′ con Tasos Douvikas: traversone di Moreno sporcato, bravissimo l’attaccante greco a proteggere palla a due passi dalla porta e contro Muharemovic, poi da terra la conclusione e l’1-0 vincente. Primo tempo che ha visto protagonista Nico Paz. L’asso argentino illumina la serata con giocate superbe e al 40′ ha sfiorato il gol del 2-0 con una rovesciata meravigliosa, presa altissima, solo un miracolo di Muric ha impedito uno dei gol più clamorosi.

Foto: sito Como