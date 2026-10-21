Como, arriva l’ok della UEFA: Caqueret in lista Champions al posto di Jesus Rodriguez

21/10/2026 | 11:56:09

Il Como incassa il via libera della UEFA. Maxence Caqueret potrà essere inserito nella lista Champions League al posto di Jesus Rodriguez, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dal campo per almeno due mesi. È arrivata l’approvazione dell’organismo europeo, dopo la documentazione presentata dal club lariano.Una notizia importante per Cesc Fabregas, che potrà così contare su un’opzione in più in vista della sfida di questa sera contro il Manchester United. Il centrocampista francese, inizialmente escluso dalla lista per ragioni numeriche, torna dunque a disposizione anche in ambito europeo.L’infortunio di Jesus Rodriguez, annunciato dallo stesso Fabregas, ha costretto il Como a muoversi rapidamente per trovare una soluzione. La società ha presentato la richiesta nei tempi previsti dal regolamento UEFA, ottenendo il via libera per la sostituzione.Caqueret, ex Lione, potrà quindi essere convocato per la gara contro i Red Devils. Una risorsa in più per il Como, chiamato a gestire l’emergenza nel reparto offensivo e a preparare una sfida di grande prestigio davanti al proprio pubblico.

Foto: sito Como