Como, al via la parata con il bus scoperto per festeggiare la Champions
25/05/2026 | 21:11:03
Il Como ha annunciato ufficialmente “Como si dice Champions in tour. La squadra è pronta ad abbracciare questa sera, lunedì 25 maggio, tutti i tifosi comaschi con una sfilata per le vie cittadine.
Di seguito il programma: Ore 20:00: Partenza dei due bus scoperti dallo stadio Giuseppe Sinigaglia Ore 21:30: Sosta in piazza Cavour per saluto ai tifosi Ore 22:30: Rientro allo stadio Giuseppe Sinigaglia Percorso dei due bus scoperti: Largo Borgonovo – via vittorio Veneto – via Fratelli Rosselli – via Felice Cavallotti – via Varese – via Carlo Cattaneo – via cesare Battisti – via Nazario Sauro – via Virginio Bertinelli – Piazza Giuseppe Verdi – via Rodari – piazza Roma – via Bianchi Giovini – piazza Cavour – via Domenico Fontana – via Fratelli Cairoli – lungo Lario Trento – via Fratelli Rosselli – via Vittorio Veneto – Largo Borgonovo.
Foto: X Como