Como, aggiornamento infortuni: progressi nel recupero per Roberto, Perrone, Gabrielloni, Van der Brempt, Mazzitelli e Baselli. Il comunicato

Il comunicato:

Como 1907 sta gestendo diverse situazioni di infortunio, con l’obiettivo primario di garantire quanto prima il completo recupero di ciascun giocatore.

Sergi Roberto si trova a Barcellona per seguire un percorso riabilitativo sotto la supervisione del dottor Ramon Cugat. Sebbene non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina, grazie ai progressi significativi compiuti sotto le cure dello specialista, è previsto un possibile rientro contro il Monza.

Maxi Perrone, dopo aver mostrato miglioramenti incoraggianti in seguito all’infortunio rimediato contro il Verona, a causa di un versamento alla coscia occorso durante un recente allenamento è costretto a posticipare la data del suo rientro in campo. Il piano di recupero mira alla completa guarigione e al ritorno in campo entro gennaio.

Alessandro Gabrielloni è attualmente sottoposto ad accertamenti per un fastidio al polpaccio. Ulteriori dettagli sul suo recupero saranno disponibili nei prossimi aggiornamenti, ma l’approccio resta ottimista.

Ignace Van der Brempt sta seguendo un programma di riabilitazione specifico, con un piano personalizzato che mira a garantire il suo ritorno in campo in condizioni ottimali dopo i recenti problemi fisici.

Luca Mazzitelli risponde positivamente alle terapie in seguito al trauma subito durante la partita contro la Lazio. Lo staff medico ha espresso soddisfazione per i risultati e i progressi raggiunti finora.

Daniele Baselli continua il suo percorso di recupero dopo la lesione muscolare rimediata durante un allenamento. Il giocatore procede gradualmente, lavorando per ritornare a disposizione nel minor tempo possibile.

Non vediamo l’ora di riavere tutti i nostri giocatori in campo, uniti e pronti a dare il massimo. Forza Como!

