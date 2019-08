Community Shield: Manchester City-Liverpool, le formazioni ufficiali

In attesa dell’inizio della Premier League, la grande stagione inglese inizia con il Community Shield: a Wembley si sfidano il Manchester City e il Liverpool, ovvero le due contendenti che lo scorso anno si sono date battaglia in uno stupendo testa a testa per il titolo. Queste le scelte ufficiali di Guardiola e Klopp:

MANCHESTER CITY – Bravo, Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko, Rodri, Silva (C), De Bruyne, Sane, Bernardo, Sterling

LIVERPOOL – Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Origi, Salah, Firmino.

