Community Shield, è già City contro Liverpool

Alle 16:00 di oggi domenica 4 agosto 2019, Manchester City e Liverpool si troveranno ancora una volta a contendersi un titolo. Dopo aver corso fianco a fianco nella scorsa Premier League, stavolta in palio ci sarà il Community Shield, ovvero il primo trofeo della stagione. I Citizens di Guardiola si sono qualificati per la sfida di Wembley vincendo sia campionato che FA Cup, mentre i Reds di Klopp ci arrivano perché secondi in Premier. Queste le probabili formazioni per l’incontro:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Wijnaldum.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; D. Silva, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Aguero, Sterling.

Foto: telegraph.co.uk