Commisso: “Volevamo fare meglio dello scorso anno. E siamo arrivati sesti per la prima volta da quando sono qui”

27/05/2025 | 18:00:47

Intervenuto in collegamento alla conferenza stampa di fine anno, il presidentedella Fiorentina, Rocco Commisso, ha così parlato: “Lo scorso anno avevamo detto di voler fare meglio di quello precedente. E siamo arrivati al 6° posto per la prima volta in questi miei anni e negli ultimi dieci. Pure con alti e bassi, abbiamo fatto una buona stagione”.

Foto: Twitter Fiorentina