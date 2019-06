Commisso: “Voglio una bella Fiorentina. Balotelli? Tutti fanno nomi”

Intercettato dai media all’uscita dell’albergo dove alloggia momentaneamente a Firenze, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dell’incontro con il ds viola Pradè. Queste le parole del numero uno del club toscano raccolte da TMW. “L’incontro è stato positivo, abbiamo pianificato e io ho imparato qualcosa in più, i cui non ero a conoscenza prima. Ognuno sa quale sia il suo lavoro. Difficile dare garanzie, ma voglio creare una Fiorentina divertente, io sono appassionatissimo di squadre italiane, maschili o femminili, anche giovanili. Il calcio è stata la mia vita”.

“Abbiamo parlato di tutto – spiega Commisso – c’è tanto lavoro da fare, e se io mi impegno tanto lo devono fare tutti. C’è una lunga lista di giocatori, ora c’è da lavorare. Pradè è bravo come Antognoni, io sono l’unico a non esserlo. Balotelli? Tutti fanno nomi, possiamo portare Ronaldo, Dybala, quello che volete voi. Chiesa rimane? Mi sono già espresso più volte, bisogna lasciar stare quel povero ragazzo. Veretout? Non so niente”.

Foto Esperia TV