Commisso: “Voglio trattenere Fagioli, De Gea e anche Kean. Esonero di Palladino? Solo voci”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è stato intervistato da Sky Sport sul momento della sua squadra. Tanti i temi trattati dal numero uno dei viola.

Queste le sue parole: “Quello che ho sempre detto, fare meglio dell’anno passato. Questa squadra è, non di molto, la più forte che abbia mai avuto. Tenere i giocatori migliori? Sì, cercheremo di farli restare se vorranno e rinforzarci ancora. Io voglio che Kean rimanga, poi se lui vuole andare e qualcuno arriva ne parliamo, ma cercherò di tenerlo. Quello che abbiamo lo difendiamo, non ho bisogno di nessuno che mi venga a dire che è più forte e che prende chi vuole. Così come voglio tenere De Gea e Fagioli per essere ambiziosi”.

Su Palladino: “Solo voci sull’esonero. Io so più di tutti a chi tengo e a chi no, lui da me sarà sempre difeso e dimostrerà a tutti quanto vale e dove può portarci”.

Sul nuovo stadio: “Il padrone è il Comune, lavoreremo con loro e porteremo a termine il tutto, per dare alla gente quel che si merita, non un impianto mezzo vuoto. Questo in America non succede e penso nemmeno in Europa”.

Sul songo scudetto: “Speriamo, non ci siamo ancora, ma credo che un giorno si possa fare”.

Foto: sito Fiorentina