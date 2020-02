Commisso: “Voglio riportare la Fiorentina tra le sette sorelle della Serie A. Su Ribery…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così al canale ufficiale YouTube della Serie A: “Torno qui perché sono nato in Italia. E’ la mia occasione di restituire ai ragazzi qualcosa che sia un po’ diverso dal solito. Ho acquistato la Fiorentina, ma potevo comprare altre squadre, sia negli Stati Uniti che in Europa. Non mi aspettavo che i tifosi mi aspettassero per farsi i selfie con me o che mi facessero suonare la fisarmonica durante un’intervista radiofonica, è stata una sorpresa e mi hanno intrappolato. Soffro e gioisco con i tifosi. Fino a qui tutto bene, anche se i risultati non sono stati spettacolari. Abbiamo avuto tanti infortuni, tra cui quello di Ribery, il nostro giocatore più importante. Il cambio in panchina è stato spiacevole, ma necessario. Io voglio vincere tutte le partite. Non mi aspetto di arrivare in Champions, ma vorrei che arrivassimo nella parte sinistra della classifica. L’anno prossimo sarà diverso. Voglio che la Fiorentina torni dove le compete, tra le sette sorelle del calcio italiano, questo è l’obiettivo. Quella contro il Milan all’andata è stata la nostra miglior prestazione in assoluto nella cattedrale del calcio italiano. Ribery ricevette la standing ovattino e il Milan non è una squadra semplice da battere”, ha concluso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina