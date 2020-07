Commisso: un uomo di parola, d’onore, sentimento e gratitudine

Ci siamo fidati di Rocco Commisso quando bollò come fake news, diverse settimane fa, la notizia considerata “sicura” che aveva portato la Fiorentina a scegliere De Rossi per la prossima stagione. Invece, nulla era scontato e neanche abbozzato, oltretutto Daniele mai si sarebbe messo e si metterebbe in una situazione equivoca, gli serve il patentino. E la deroga, anche se arrivasse, non sarebbe una cosa di gradimento visto che lui vuole fare tutti i passi normalmente. Ma torniamo a Commisso: aveva detto fake news, aveva aggiunto che avrebbe valutato Iachini, ha voluto premiare un allenatore che ha lavorato in silenzio, rilevando una situazione difficilissima (da Montella) e facendo molti fatti piuttosto che chiacchiere. Quella storia di De Rossi in prima pagina non l’ha rispettato perché in generale spesso non esiste il rispetto, figuriamoci poi se si tratta di una fake news. Commisso ha voluto aspettare Iachini fino in fondo e lo ha premiato. Dimostrando di essere un uomo di parola, di sentimento e dalla profonda gratitudine. Non è poco, anzi è tanto considerato quanto fatto fin qui da Commisso per il rilancio della Fiorentina.

Foto: twitter Fiorentina