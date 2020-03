Commisso: “Taglio stipendi? La Juve un esempio da seguire. Ripresa? Ancora non lo so”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista toccando vari argomenti attuali a Gr Parlamento: “Quella adottata dalla Juventus è una buona iniziativa e va presa ad esempio, per quanto ci riguarda abbiamo una situazione di grande solidità ma anche noi stiamo studiando un’azione per il bene del club e il futuro, dato che bisogna vedere come il calcio andrà avanti. Ripresa del campionato? Ancora questa crisi sanitaria non è finita, adesso pensiamo alla salute poi parleremo di calcio, vedremo se e quando le squadre potranno tornare ad allenarsi, al momento c’è una grande possibilità che questo campionato non possa terminare. Il lato positivo di questo dramma, se così si può dire nella mia squadra, è che il gruppo si è ancor più compattato e da questa situazione uscirà umanamente più forte. Grazie a Dio nessuno dei nostri tesserati è più all’ospedale e sono tutti a casa, ma l’emergenza non è finita, non sappiamo ancora quando arriveremo a zero casi. Il mio augurio è che il virus non arrivi in meridione che è attrezzato come il Nord. Quanto agli Stati Uniti, il rischio è che in un certo senso possa essere peggio dell’11 settembre”.

Foto: Fiorentina Twitter