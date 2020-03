Commisso sul rinnovo di Chiesa: “Tutto rimandato a quando potremo incontrarci”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, durante l’intervento ai microfoni di Gr Parlamento ha parlato anche del possibile rinnovo di Federico Chiesa: “Vediamo. Io parlo con dottori e con tanta gente in questo momento, ma non riesco a parlare con tutti. Per questo ho mandato una lettera a tutti i nostri. Per fare questi contratti dobbiamo trovare il posto. Non possiamo neanche sederci accanto! I tempi sono rimandati a quando potremo incontrarci, e parlare di questi nuovi accordi. Voglio vedere la Fiorentina i cui giocatori sono contenti di starci, come la Juventus, non che cercano altre squadre”, le parole di Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina