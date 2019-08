Commisso su De Paul: “Lo vedrei bene alla Fiorentina”

Rocco Commisso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le dichiarazioni del presidente della Fiorentina : ” Se vedrei bene De Paul alla Fiorentina? Si, da quello che mi dicono lo vedrei bene da noi”. Se è vero che ho detto basta alle spese folli? Questo me lo state mettendo in bocca voi. Noi dobbiamo fare delle spese giuste. Mancano ancora alcuni giorni alla fine del mercato e ci stanno lavorando, vedremo come andranno le cose”.

