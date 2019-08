Commisso su De Paul: “Farebbe comodo alla Fiorentina. Ora il mercato…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Bruno Toscana, soffermandosi anche sul futuro di Rodrigo De Paul: “Non posso dire niente perché il mercato non è finito. Se mi piace? Vedremo che succede, è un giocatore che farebbe comodo alla Fiorentina. Mi prendono in giro tutti, perché alla mia età si va in pensione solitamente, ma io voglio ancora fare tanto. Questo è il periodo in cui voglio ridare al calcio quello che il calcio ha dato a me. Come diminuire il gap con le altre squadre? Abbiamo studiato fin dal primo giorno incassi e ricavi. Il Milan negli ultimi anni ha fatto male anche con grandi ricavi, ma per provare a fare bene servono. Abbiamo iniziato con Mediacom, che potrà aiutare la Fiorentina ad aumentare gli incassi, poi ci servirà il brand, lo stadio e via dicendo”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina