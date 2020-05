Commisso: “Su Chiesa non c’è solo la Juve. Offerta di rinnovo? Fake news. E sul futuro di Iachini…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno affrontando diversi temi. Queste le sue dichiarazioni: “Il calcio mi manca tanto, soprattutto la nostra Fiorentina. Spero di tornare a giocare prima possibile. Ripartenza? La politica non la conosco ma può darsi che ci lascino allenare insieme al centro sportivo dal 18 maggio. Noi vogliamo ricominciare a giocare perché il calcio è anche un’industria ma prima viene la salute. Come Fiorentina vogliamo giocare, speriamo che ce lo lascino fare. Dobbiamo pensare anche al prossimo campionato. Iachini? Quando c’è un dubbio è giusto puntare su chi conosco ma bisogna anche vedere come finirà la stagione. Se il campionato non ricomincerà la mia intenzione è di tenere Iachini. Il futuro di Chiesa? Prima di Natale ci siamo incontrati con il padre di Chiesa, abbiamo un bellissimo rapporto. Se vuole andare, basta che porti la cifra giusta, ma ci sono possibilità che resti a Firenze. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata. Per ora lasciamo stare Chiesa, non voglio che esca qualcosa di negativo perché è un bravo ragazzo con alle spalle una bella famiglia. Ci sono tanti giocatori che hanno capito le ambizioni della Fiorentina e se mi daranno l’opportunità di investire credo che arriveremo dove voglio. Proposta di rinnovo per Chiesa? Non è vero, è una fake news. La Juventus su Chiesa? Credo che valga come un altro club. Devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore la mia azienda. Non c’è solo la Juve su di lui ma anche altri club”, ha chiuso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina