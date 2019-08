Commisso: “Stadio nuovo? Abbiamo delle opzioni ma ci vuole tempo”

Dario Nardella e il proprietario della Fiorentina Rocco Commisso, hanno avuto un incontro per parlare del futuro dello Stadio Franchi. Queste le parole del patron viola:“Ristrutturare il Franchi o stadio nuovo? Abbiamo delle opzioni. Bisogna ragionarci, vedere la tempistica e cosa la soprintendenza ci lascerà fare. C’è tempo, mi spiace ma è questa la situazione. Percentuali? Non si sa, si devono vedere le cose che ho detto. Fast, fast, fast, l’intenzione è quella di lasciare qualcosa di bello a Firenze. Il sindaco è stato eccellente ad aiutarci con questo progetto e gli architetti stanno lavorando per darci opzioni. Firenze è bellissima, ma qui ci vuole anche un po’ di lavoro per fare lo stadio. Quando lo vedrete sarà bellissimo, ora ci vorrebbe la volontà delle altre parti della politica, le istituzioni, a farci fare quello che è giusto per la città”.

Foto: Twitter Fiorentina