Commisso: “Speriamo che, dopo tre sconfitte in finale, possiamo finalmente portare un trofeo a Firenze”

La Fiorentina ha festeggiato il primo anno di vista del Viola Park, nuovo centro sportivo del club. Ai canali ufficiali del club, ha parlato Rocco Commisso, presidente dei viola.

Queste le sue parole: “Un anno di Viola Park, come state? “Stiamo bene, abbiamo fatto un buon lavoro questo mese e siamo contenti di essere venuti”.

Presidente, cosa vuole aggiungere? “Quando ho tempo, prendo la macchinina da golf e faccio un giro perché la cosa che mi impressiona di più è vedere che il posto, che era bello ma vuoto, è diventato questo bellissimo Viola Park in meno di due anni e mezzo. Una cosa di cui sono scontento è che Joe Barone, che lavorava qui 12 ore al giorno e portava avanti tutto, adesso non è con noi. Questo mi fa molto male. Sapere che al primo anniversario lui non c’è è difficile. La Fiorentina è la nostra famiglia e con il cuore pensiamo sempre a lui. È incredibile andare in giro e vedere tutti gli spazi; sono contento di vedere tutte le piccole cose, come le olive”.

Possiamo dire che il Viola Park è dedicato soprattutto ai più giovani? “Abbiamo acquisito i terreni per fare i parcheggi e abbiamo altri 5 ettari, se non sbaglio. Siamo arrivati a oltre 100 ettari per tutto il complesso del Viola Park, che è il centro sportivo più grande d’Italia e forse uno dei più grandi d’Europa o del mondo. In America ci sono grandi stadi, ma non centri sportivi così vasti”.

Presidente, ci può ricordare come fu quella serata di inaugurazione?

Commisso: “L’idea era scendere in campo e salutare tutte le squadre, le donne, i bambini e quei ragazzi disabili. Ricordo il ‘quarto tempo’, è stata un’esperienza che non avevo mai vissuto prima e resterà sempre con noi”.

Vuole aggiungere qualcosa sulla festa di stasera? “Spero che la festa sarà bellissima e che ogni ragazzo della Fiorentina si diverta. Voglio che vengano qui, mangino e si godano il momento. Dico ai ragazzi di divertirsi e ringrazio mia moglie che ha fatto tutto questo”.

Cosa vi augurate per i prossimi anni? “Ci sono state questioni come quella del nuovo stadio, e ci auguriamo che la Fiorentina continui a ottenere successi e a vincere. Speriamo che, dopo tre sconfitte in finale, possiamo finalmente portare un trofeo a Firenze”.

Foto: twitter Fiorentina