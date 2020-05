Commisso: “Sogno di portare Messi, CR7 o Mbappè alla Fiorentina”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset affrontando diversi temi. Queste le parole del numero uno viola: “Ripresa del campionato? Troppi poteri, troppa burocrazia in fatto di ripresa. In America non abbiamo il Ministro dello Sport, io spero si arrivi ad una decisione che ci faccia giocare. La salute viene prima, ma mettiamoci d’accordo per giocare. Un positivo mette in quarantena la squadra? Non è giusto, non è così in Germania. Mi hanno chiesto perché mi sono aperto tanto sulla questione Chiesa: io sono il più trasparente di tutti in Italia, gli altri presidenti non li sento parlare tanto. Mercato? Una società come la Fiorentina non può fare con meno di 100 milioni di ricavi come fanno le squadre con introiti maggiori. Difficile comprare giocatori importanti se i ricavi non aumentano, per questo lo stadio è importante. Credo che tutti abbiano il nostro problema, quello di non poter investire più come prima; l’importante è poter mettere sul piatto altri giocatori. Il giocatore che sogno di portare in viola? Messi, Ronaldo o Mbappé. Si può sognare, ma siamo la Fiorentina, bisogna essere pratici e capirlo, anche da parte dei tifosi. Non è che non vogliamo, è che al momento non possiamo. Non abbiamo preso nessuna decisione, al momento, su nuovi giocatori“, ha chiuso Commisso.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina