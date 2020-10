Commisso: “Si va avanti con Iachini. Mai contattato Sarri”

Dopo il 2-2 subito in rimonta dallo Spezia domenica, il futuro di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina sembrava ormai scritto, con un suo esonero.

Nel summit di poco fa a Firenze, con il presidente Rocco Commisso e il ds Pradè, il tecnico invece è stato confermato. Era uscito prima di tutti, dicendo ai giornalisti presenti, che la società avrebbe parlato a breve e così è stato.

Il presidente Commisso ha confermato Iachini in panchina: “Si va avanti con Iachini, non è mai stato in discussione. Leggo tante fake news. Questo è importante. Ho ribadito la nostra fiducia a Iachini, dobbiamo andare meglio perché la squadra non mi è piaciuta ma ribadisco che non c’è stato alcun incontro con Sarri”.

Cosa ci siamo detti? “Siete tutti sposati credo, mica andate a dire in giro cosa fai a letto con tua moglie. Abbiamo parlato della partita, che non mi è piaciuta. Adesso lui parlerà con la squadra, credo che la squadra sia forte e non si può pareggiare una gara come quella contro lo Spezia. Questa settimana parlerò con i giocatori, dobbiamo restare uniti. Lavoriamo per lo stesso obiettivo, Firenze vuole vedere la squadra”.

Ultimatum con l’Udinese: “Non faccio ultimatum, quello che sarà sarà”.

Fonte Foto: Sito Uff. Fiorentina