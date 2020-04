Commisso: “Si dia più potere a Dal Pino, oggi c’è troppa burocrazia”

Intervistato da Il Corriere dello Sport, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha lanciato un appello alle istituzioni italiane: “Come anche nella politica ci sono troppi passaggi. Oggi ci sono la Lega, Gravina, Malagò, Spadafora e Conte. Se voglio fare uno stadio, e lo voglio costruire perché è la base per il rilancio e la stabilità, sportiva e finanziaria, di un club, incontro la burocrazia regionale, quella dello Stato, le varie Sovrintendenze eccetera eccetera. Nella mia azienda si prendono decisioni in pochi minuti: evitiamo passaggi inutili. Bisognerebbe dare più potere a Dal Pino, io non sono ancora andato a una riunione, ma appena sarà possibile mi troveranno fuori dalla porta.”

