Commisso: “Servono regole uguali per tutti. Perché noi rispettiamo l’indice di liquidità mentre Juve e Inter no?”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 90° Minuto, trasmissione della RAI per parlare delle principali vicende del calcio italiano. Il patron della Viola, in particolare, si è lasciato andare a uno sfogo sul tema “indice di liquidità”. Di seguito un estratto delle sue parole.

“Le regole del calcio devono essere tutte più trasparenti: non è possibile che ogni 6 mesi la Fiorentina porti soldi in Italia per rientrare nell’indice di liquidità, mentre altre squadre come Juventus e Inter non ci rientrano e non pagano stipendi. Non va bene, l’ho detto alle istituzioni. Dalle notizie che leggo dai giornali, ci sono problemi con l’indice di liquidità. Eppure so che dovrebbero esserci punti di penalizzazione o limitazioni… La Fiorentina paga tutto! Nel giro di due giorni si è sentito che la Juve ha 200 milioni di perdite, gli altri 150… Dobbiamo avere un campionato legittimato, trasparente, dove tutti sono trattati uguali”.

Foto: Twitter Fiorentina